Глава СК России потребовал доклад о нарушении прав инвалида из Ростовской области

Из-за разбитых дорог мужчина не может нормально передвигаться в инвалидном кресле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин изучит доклад о нарушении прав инвалида из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Согласно опубликованной информации, житель Каменска-Шахтинского пожаловался на разбитые дороги в городе. Из-за чего мужчина не может нормально передвигаться в инвалидном кресле.

После публикации видео с мужчиной, следователи организовали проверку. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области представить доклад о результатах и установленных обстоятельствах.

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