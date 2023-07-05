Глава СК России потребовал доклад о нарушении прав инвалида из Ростовской области

Из-за разбитых дорог мужчина не может нормально передвигаться в инвалидном кресле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава СК России Александр Бастрыкин изучит доклад о нарушении прав инвалида из Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Согласно опубликованной информации, житель Каменска-Шахтинского пожаловался на разбитые дороги в городе. Из-за чего мужчина не может нормально передвигаться в инвалидном кресле.
После публикации видео с мужчиной, следователи организовали проверку. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области представить доклад о результатах и установленных обстоятельствах.
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