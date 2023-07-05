Алексей Логвиненко показал проект шоссе на Береговой улице и другие дорожные объекты Ростова

На 2023-2024 годы на подготовку проектной документации по реконструкции и строительству дорог выделили больше 447 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Ростова показал проекты по реконструкции дорог в донской столице. О ближайших планах сити-менеджер города рассказал на своей странице в соцсетях.

По словам Алексея Логвиненко, на 2023-2024 годы на подготовку проектной документации по реконструкции и строительству дорог выделили больше 447 млн рублей.

- По ряду важнейших объектов проектная документация уже разработана и получены положительные заключения государственной экспертизы, - сообщил сити-менеджер.

Так, документация получила положительное решение по ремонтным работам на ул. Орбитальной (на участке от пер. Космический до ул. Особенная); ул. Береговой (от пр. Богатяновского спуска до ул. 13-й линии); в границах Театрального спуска; ул. Жданова в жилом районе Левенцовский, а также по ул. Тружеников (от ул. 2-ой Краснодарской до ул. Батуринской).

Еще несколько проектов находятся в стадии разработки.

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