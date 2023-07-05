Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 6:37

В Ростове за один рейд по городским автобусам и троллейбусам нашли 13 нарушений

Нарекания были в том числе из-за неработающих систем охлаждения салонов
Ангелина СКИБА
Специалисты осмотрели три троллейбусных и 11 автобусных маршрутов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Специалисты осмотрели три троллейбусных и 11 автобусных маршрутов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону за один рейд по городским автобусам и троллейбусам нашли 13 нарушений: от неработающих кондиционеров до неудовлетворительного технического и санитарного состояния салонов. Об этом сообщили власти.

- За недочеты перевозчиков будут привлекать к гражданско-правовой ответственности в рамках муниципальных контрактов, - добавили в администрации.

Известно, что проверку провели 3 июля. Специалисты дептранса осмотрели троллейбусы: № 1, 2, 22 и автобусы № 3, 3а, 7, 22, 27, 42, 45, 67, 70, 80, 83.

Ростовчанам напоминают, что пожаловаться на неисправные кондиционеры в общественном транспорте можно по телефону кол-центра Городского центра управления пассажирскими перевозками. При этом необходимо будет сообщить госномер ТС, дату и время поездки.

АЛЛО!

Телефон кол-центра Городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону: 8-800-222-76-76 (звонок бесплатный);

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль 2023 года в Ростовской области

После первой жаркой недели температура немного понизится, к середине месяца вернутся дожди (подробности)