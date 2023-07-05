В Ростове за один рейд по городским автобусам и троллейбусам нашли 13 нарушений

Специалисты осмотрели три троллейбусных и 11 автобусных маршрутов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону за один рейд по городским автобусам и троллейбусам нашли 13 нарушений: от неработающих кондиционеров до неудовлетворительного технического и санитарного состояния салонов. Об этом сообщили власти.

- За недочеты перевозчиков будут привлекать к гражданско-правовой ответственности в рамках муниципальных контрактов, - добавили в администрации.

Известно, что проверку провели 3 июля. Специалисты дептранса осмотрели троллейбусы: № 1, 2, 22 и автобусы № 3, 3а, 7, 22, 27, 42, 45, 67, 70, 80, 83.

Ростовчанам напоминают, что пожаловаться на неисправные кондиционеры в общественном транспорте можно по телефону кол-центра Городского центра управления пассажирскими перевозками. При этом необходимо будет сообщить госномер ТС, дату и время поездки.

АЛЛО!

Телефон кол-центра Городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону: 8-800-222-76-76 (звонок бесплатный);

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