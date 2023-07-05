6 июля два района Ростова-на-Дону останутся без воды

Технические работы будут вести в переулке Манычском и на улице Малиновского
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 6 июля на сутки без воды останутся жители двух районов Ростова-на-Дону. Об этом предупредили в пресс-службе «Ростовводоканала».
Коммунальные ограничения введут:
- c 8:30 6 июля до 8 утра 7 июля на Хибинском - Вятской - Манычском - Белорусской - Донецком - 1-й Киргизской и в школе № 91;
- с 9 утра 6 июля до 9 утра 7 июля на Оружейном - Еременко - Малиновского - 339-й Стрелковой Дивизии.
Причина ограничений - подключение коммуникаций в переулке Манычском и на улице Малиновского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С 3 июля в Ростове ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина
Полностью восстановить водоснабжение обещают до 14 июля 2023 года (подробности)