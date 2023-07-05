6 июля два района Ростова-на-Дону останутся без воды

Технические работы будут вести в переулке Манычском и на улице Малиновского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 6 июля на сутки без воды останутся жители двух районов Ростова-на-Дону. Об этом предупредили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Коммунальные ограничения введут:

- c 8:30 6 июля до 8 утра 7 июля на Хибинском - Вятской - Манычском - Белорусской - Донецком - 1-й Киргизской и в школе № 91;

- с 9 утра 6 июля до 9 утра 7 июля на Оружейном - Еременко - Малиновского - 339-й Стрелковой Дивизии.

Причина ограничений - подключение коммуникаций в переулке Манычском и на улице Малиновского.

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