Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 9:57

Проект реставрации цирка Ростова-на-Дону планируют завершить к марту 2024 года

Подрядчик должен составить подробную научно-проектную документацию
Ангелина СКИБА
Ростовский цирк был открыт в 1957 году

Ростовский цирк был открыт в 1957 году

Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Проект реставрации городского цирка Ростова-на-Дону должны завершить к 15 марта 2024 года. Об этом говорится в опубликованных материалах на сайте госзакупок.

Договор заключили весной 2023 года. Заказчиком выступает ФКП «Росгосцирк». Подрядчик, который взялся за работу, должен составить подробную научно-проектную документацию, которая поможет сохранить объект культурного наследия регионального значения.

Напомним, ранее при осмотре конструкции цирка на некоторых участках отмечались трещины, отслоения краски и штукатурки, а также места замачивания труб, карниза и лестницы.

Справочно: здание цирка находится на пересечении проспекта Буденновского и улицы Максима Горького. Объект состоит из двух частей: зрительной 3-этажной и административной 5-этажной. Имеются подвал и кирпичные пристройки.

Ростовский цирк возвели на месте сгоревшего во время Великой Отечественной войны театра имени Машонкиной. Проект новой конструкции разработали в 1947-1950 годах. Торжественное открытие состоялось в августе 1957 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске капитально отремонтируют театр и старейшую библиотеку региона

Власти собираются сформировать дорожную карту по реставрации исторического центра города (подробности)