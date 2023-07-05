Жители Чертково смогут перейти через границу и попасть в Меловой ЛНР по переходу

Раньше, чтобы попасть в соседний поселок через границу, людям приходилось преодолевать путь в два километра. Фото: правительство области.

Жители поселка Чертково Ростовской области и поселка Меловой Луганской Народной Республики могут пройти друг к другу по пешеходному переходу в районе железнодорожного моста. Раньше им приходилось прокладывать путь через автомобильный пункт пропуска, делая крюк в два километра, сообщается на сайте правительства региона.

- Пересекать административную границу, разделяющую эти населенные пункты, в районе железнодорожного моста разрешено только местным жителям с 7:00 до 20:00, – пояснили в правительстве.

До этого в Ростовской области действовали 20 пропускных пунктов в Донецкую и Луганскую народные республики.

Чтобы пересечь пункты пропуска, взрослым нужно предъявить паспорта. Дети преодолевают их со свидетельством о рождении. Иностранные граждане должны показать визу, свидетельство о предоставлении временного убежища или удостоверение беженца.

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