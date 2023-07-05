Суд взыскал с Ростовводоканала 193 миллиона рублей за загрязнение окружающей среды по требованию Росприроднадзора

Река продолжала загрязняться нефтепродуктами, фосфатами, цинком. Фото: Аца КОШТЭ

Арбитражный суд Ростовской области стал на сторону Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия в споре с АО «Ростовводоканал». Последний должен закрыть долг в размере почти 193,5 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Дело в том, что у Ростовводоканала есть объект, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду. И по утвержденному плану компания должна была снижать сбросы в Дон. Однако нужные показатели, как выяснили сотрудники Росприроднадзора, не достигались. Река продолжала загрязняться нефтепродуктами, фосфатами, нитрит-анионами, цинком, медью, аммоний-ионами, БПК.

В результате ресурсоснабжающей организации был произведен перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год с повышающим коэффициентом, который равен 100.

Сначала Росприроднадзор потребовал заплатить долг Ростовводоканал. Однако реакции не последовало. После чего управлением был подан иск в суд. Его удовлетворили.

В течение месяца иск может быть обжалован.

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