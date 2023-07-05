В Ростовской области погиб экс-кандидат в депутаты региональное заксобрание

Когда пройдет прощание с Андреем Кудрявцевым, по не известно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростове погиб 39-летний руководитель пресс-службы таганрогского отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Кудрявцев. Информацию об этом разместила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» депутат гордумы Таганрога Лариса Овсиенко.
В соцсетях знакомые сообщают, что тело Андрея заберут из морга БСМП Ростова 6 июля, после чего отвезут его в Таганрог.
Отметим, что Андрей Кудрявцев несколько раз баллотировался в гордуму Таганрога и заксобрание Ростовской области, но не прошел.
Напомним, что с начала купального сезона в Ростовской области утонуло 19 человек, трое из которых — дети. 4 июля в станице Кочетовской в реке Дон погиб десятилетний мальчик.
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