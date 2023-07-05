Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 12:50

В Ростове стартовал I Форум библиотек новых субъектов России

Он позволил обменяться опытом множеству библиотекарей по всей стране
Екатерина ЖУКОВА
Участники форума познакомились с практическим опытом работы современных библиотек

Участники форума познакомились с практическим опытом работы современных библиотек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове начал работу I Форум библиотек новых субъектов России. Он собрал большое количество библиотекарей и всех, кто связан с книжной продукцией, по всей стране. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Ростовская область имеет давние и прочные отношения с нашими соседями. Мы неоднократно принимали гастроли театров и концертных организаций Донбасса, выставочные проекты музеев Донецка и Луганска. Сегодня приветствуем библиотечное сообщество новых российских субъектов, – обратился к собравшимся первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Участники форума познакомились с новейшими методическими разработками и практическим опытом работы современных библиотек.

Напомним, сейчас в регионе все больше открывается модельных библиотек. И их деятельность не всегда похожа на обычные пункты выдачи книг читателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на базе 3 модельных библиотек создали точки концентрации талантов

В новых центрах проводятся занятия по кинопедагогике, издательскому делу и журналистике (подробнее)