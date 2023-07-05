В Ростове стартовал I Форум библиотек новых субъектов России

Участники форума познакомились с практическим опытом работы современных библиотек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове начал работу I Форум библиотек новых субъектов России. Он собрал большое количество библиотекарей и всех, кто связан с книжной продукцией, по всей стране. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Ростовская область имеет давние и прочные отношения с нашими соседями. Мы неоднократно принимали гастроли театров и концертных организаций Донбасса, выставочные проекты музеев Донецка и Луганска. Сегодня приветствуем библиотечное сообщество новых российских субъектов, – обратился к собравшимся первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Участники форума познакомились с новейшими методическими разработками и практическим опытом работы современных библиотек.

Напомним, сейчас в регионе все больше открывается модельных библиотек. И их деятельность не всегда похожа на обычные пункты выдачи книг читателям.

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