Две свалки убрали в Милютинском районе после вмешательства прокуратуры

Администрация не сразу приняла меры по уборке мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Милютинском районе ликвидировали свалки после того, как в дело вмешались сотрудники прокуратуры. На улицах был свален строительный мусор и твердые коммунальные отходы. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

- Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления. Установлено, что на улицах Победы и Юности в станице Милютинской располагались две несанкционированные свалки, – пояснили в ведомстве.

Администрация Милютинского сельского поселения никаких мер по этому поводу не принимала.

В результате прокуратура внесла представление, а позже главу привлекли к административной ответственности.

Сейчас свалки ликвидированы.

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