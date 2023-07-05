Влюбленных в лето и йогу приглашают в Абрау-Дюрсо на экофестиваль «Равновесие»

Фото: пресс-служба ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо".

В конце августа на берегу живописного озера Абрау в очередной раз будет проходить грандиозный фестиваль йоги, осознанного и экологичного образа жизни «Равновесие». «Йога Журнал» и Центр туризма «Абрау-Дюрсо» вновь приглашают всех влюбленных в лето и йогу провести выходные в «Равновесии» на берегу удивительного озера Абрау.

— Я давно понял, что в жизни главное – это внутреннее равновесие и гармония. И хотя мне до сих пор не удалось их обрести, йога по-прежнему вдохновляет и вселяет надежду. Умом понимаю, что нужно идти в глубину, там истинный смысл путешествия под названием жизнь. Йога как образ жизни, как философия для меня огромный внутренний ресурс, - говорит собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Гостей фестиваля ожидают:

- знакомство с основами и принципами здорового образа жизни;

- погружение в экокультуру;

- широкая палитра различных стилей йоги;

- йога на SUP-бордах на озере Абрау;

- аэройога (йога в гамаках);

А также углубление в медитативные техники, музыкальные вечера, дегустация вкусной и полезной вегетарианской кухни и многое другое.

Фото: пресс-служба ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо".

В числе мастеров фестиваля «Равновесие»: всемирно известный учитель йоги и медитации из Латинской Америки Густаво Плаца, учитель йоги из Индии Сетхи Ранджот Сингх, известные преподаватели, врачи аюрведы, опытные практики йоги.

Место проведения фестиваля «Равновесие» — Абрау-Дюрсо — было выбрано неслучайно. В Абрау-Дюрсо сразу несколько энергетических «магнитов»: озеро Абрау, горный родник, озеро лотосов. Уже более семи лет здесь радушно принимает гостей со всей страны ретритный центр школы «Абрау-Йога». Занятия проходят как в уютной йога-студии, так и на открытых площадках с захватывающими дух видами озера Абрау, черноморского побережья и окрестностей.

Если вы не знакомы с йогой и медитацией, но раздумываете о том, чтобы поменять свой стиль жизни, три дня на берегу озера Абрау на фестивале «Равновесие» — это идеальная возможность получить энергию вдохновения.

Фестиваль пройдет с 25 по 27 августа. Получить дополнительную информацию и приобрести билеты можно на сайте.