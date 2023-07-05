В России объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

Фото: пресс-служба ВТБ.

В России объем портфеля кредитных карт физлиц по итогам первого полугодия превысит 2,6 трлн рублей*. Это рекорд за всю историю отечественного рынка. Такую оценку дали эксперты ВТБ.

По оценке банка, с начала года портфель кредитных карт вырос на 9%, а объем кредитных карт до конца 2023-го года увеличится еще на 14%.

- Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день, — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.

По словам Тимура Смирнова, такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.

*на основе аналитики Frank RG.