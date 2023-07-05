Парковку для грузовиков собираются оборудовать на Луговой в Ростове

Парковки планируют организовать в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в районе левобережной промзоны, планируют создать стоянки для большегрузов. Об этом сообщили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Определено, что в 2024 году будут реализованы мероприятия по организации парковок общего пользования для грузовиков на пространствах, примыкающих к элементам автомобильной дороги улицы Луговой, - говорится на сайте городской администрации.

Рядом с портами, складами, производственными и коммунальными объектами проходят улицы 1-я и 2-я Луговая. Какие площадки выделят под новые парковки и где именно они будут располагаться в рамках указанной территории, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону собираются построить роторную парковку.

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