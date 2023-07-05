Фонтан «Лира» на улице Пушкинской в Ростове отремонтируют летом 2024 года

В прошлом году волонтеры обновили мозаику «Лиры». Фото: пресс-служба администрации Ростова.
В Ростове отремонтируют фонтан «Лира» на пересечении улицы Пушкинской и переулка Нахичеванского. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
- Сегодня встретился с руководителем ростовской некоммерческой организации - фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Дарьей Максимович. Обсудили капитальный ремонт фонтана «Лира», – рассказал Алексей Валентинович.
Он напомнил, что волонтеры в прошлом году обновили мозаику «Лиры».
В ближайшее время будет составлена проектно-сметная документация на работы по полному восстановлению внешнего вида фонтана.
Известно, что планируется выполнить облицовку «Лиры» гранитом. Будет заменено технологическое оборудование. А еще на фонтане появится подсветка.
Ожидается, что работы будут завершены уже следующим летом.
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