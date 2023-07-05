Представители вузов Ростова и Донецка стали свидетелями пуска ракеты «Союз-2»

Фото: пресс-служба ЮФУ.

Делегация Южного федерального университета и Донецкого национального технического университета в рамках программы сотрудничества корпорации Роскосмос, а также при поддержке ВТБ, посетили космодром «Восточный». Здесь состоялся пуск ракеты «Союз-2».

Представители вузов своими глазами увидели, как все происходило. Старт ракеты с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2–3 и 42 попутными космическими аппаратами состоялся 27 июня. Ракета также доставила на орбиту первый донской спутник «ARCCUBE-01». Для него учащиеся ростовских школ предложили идеи по полезной нагрузке.

- Наблюдая за пуском из первого ряда и ощущая, как дрожит земля и гремит воздух, понимаешь всю мощь российской науки и воплощение труда сотен тысяч человек в технике. Чтобы наблюдать подобное в будущем, необходимо именно сейчас "ковать кадры", способные подхватить эту нелегкую и конкурентную эстафету. Над этим нам с вами и предстоит работать! Выявлять талантливых и, главное, увлеченных студентов с последующим их профессиональным ростом в научной и отраслевой производственной сфере, – поделился главный инженер НКБ МИУС ЮФУ Дмитрий Лановик.

Так, помимо пуска РКН, целью визита стал обмен опытом и знаниями с коллегами из Амурского государственного университета в области применения полезной нагрузки спутников, а результатом – возможность совместных проектов по модернизации и совершенствованию имеющегося оборудования, а также по изготовлению нового, в том числе и наземного.

- Мы стремимся поддерживать наших партнеров и при каждой возможности соединять их друг с другом для взаимовыгодного сотрудничества. Космическая отрасль – одна из самых технологичных в мире, а ученые и студенты Южного федерального университета и Донецкого национального технического университета – большая надежда и движущая сила дальнейшего развития российской науки. И банк ВТБ с большой радостью выступил инициатором рабочей командировки, – поделился Юрий Авдеев, вице-президент, Управляющий РОО Ростовский банка.

Сегодня аэрокосмическая отрасль – одна из самых прогрессивных и востребованных в мире. ЮФУ обеспечивает интеграцию молодых ученых вуза и команд из новых регионов РФ в технологическую повестку отрасли. Подобные коллаборации позволяют объединить научный потенциал всей страны, в том числе и новых территорий, и обеспечить технологический суверенитет России.