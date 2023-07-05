«Вместе в цифровое будущее»: на юге России подвели итоги конкурса журналистов

Фото: ПАО «Ростелеком».

На юге России «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа XII конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Неизменный интерес к конкурсу продемонстрировали 444 заявленные южным медиа-сообществом работы.

В этом году авторы расширили тематику публикаций и сюжетов, отразивших современные тренды цифровой отрасли южных регионов. Журналисты уделили особое внимание проектам в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, муниципального и регионального управления.

Их работы были посвящены искусственному интеллекту на службе общества, отечественном технологиям кибербезопасности на защите бизнеса и государства, цифровым решениям на производстве предприятий, а также освоению жителями новых технологий, развитию знаний и навыков поведения в Сети у подрастающего поколения и другим темам.

Фото: ПАО «Ростелеком».

В этом году члены жюри отобрали региональных победителей в соответствии с пятью заявленными номинациями: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет СМИ и информационные агентства», «Социальные медиа (блогеры)»; и тремя спецноминациями: «Цифровизация региональных услуг» при поддержке Минцифры России, «Научпоп про мобилу», «Киберриски в детской среде».

- С каждым годом мы все больше отмечаем роль СМИ в цифровизации южных регионов. Цифровая тематика сегодня входит в число ключевых тем на повестке большинства СМИ: от федеральных каналов до муниципальных газет, так как играет важную роль в жизни общества, государства и бизнеса. Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе «Ростелеком» выступает в этом процессе лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказываете вы, журналисты! Благодаря вашей работе население и представители государственных и коммерческих организаций узнают о новых цифровых возможностях и решаются на их воплощение в жизнь. Спасибо, коллеги!, — поздравил победителей и лауреатов регионального этапа конкурса член жюри, вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.