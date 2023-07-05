Из Таганрога в Мытищи открыли прямой автобусный рейс

Первый автобус отправится 7 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Таганрога в Мытищи запустят прямой автобусный рейс. Об этом сообщили в пресс-службе «Автовокзалы Ростовской области».

Согласно опубликованной информации, транспорт будет следовать без пересадок. Первый автобус отправится из приморского города 7 июля. Транспорт сделает во время движения четыре остановки. Так, автобус остановится в Ростове-на-Дону на главном автовокзале, на автовокзалах в Каменске-Шахтинском и Ельце, на центральном автовокзале Москвы.

Отправление назначено в 15:30 с автовокзала Таганрога на площади Восстания, 11. Всего транспорт будет в пути 16,5 часов.

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