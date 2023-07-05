Водитель мотоцикла «Хонда» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла 5 июля около 15:40 на автодороге «Азов-Александровка-Староминская».

По предварительной информации, 39-летняя водитель «Ниссана» двигалась в сторону перекрестка. В этот момент по трассе ехал 36-летний мотоциклист. Женщина не уступила дорогу водителю двухколесного, в результате чего транспортные средства столкнулись.

- Водитель мотоцикла «Хонда» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Сегодня рано утром произошло лобовое столкновение двух легковушек

(Подробности)