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НовостиОбщество5 июля 2023 20:13

Юная жительница Дагестана встретилась с президентом РФ

8-летняя Раисат до сих пор не может поверить своему счастью
Лейла МИРИШОВА
Глава государства встретил в Кремле Раисат и ее родителей. Фото: с сайта президента России

Глава государства встретил в Кремле Раисат и ее родителей. Фото: с сайта президента России

Юная жительница Дагестана встретилась с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «КП-Ставрополь».

Глава государства посетил Республику Дагестан 28 июня. Каждый в этот день хотел увидеть президента и сфотографироваться. Однако, маленькая Раисат из-за огромной толпы взрослых так и не смогла увидеть Владимира Путина. Мама записала плачущую девочку на видео. Малышка сильно расстроилась и уже не надеялась, что когда-то сможет увидеть главу государства. Однако, видео облетело буквально все соцсети. Кадры не обошли стороной и самого президента. Через пару дней власти Дагестана позвонили семье Раисат и сказали — собирайтесь, вы едете в Москву.

Глава государства встретил в Кремле Раисат и ее родителей и провел для них экскурсию. Маленькая девочка не могла поверить своему счастью. Малышка вместе с родителями пообщалась с президентом за чаем и даже успела посидеть в его кресле во время телефонных переговорах. На память президент вручил школьнице книгу, подписанную им.

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