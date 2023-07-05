Юная жительница Дагестана встретилась с президентом РФ

Глава государства встретил в Кремле Раисат и ее родителей. Фото: с сайта президента России

Юная жительница Дагестана встретилась с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «КП-Ставрополь».

Глава государства посетил Республику Дагестан 28 июня. Каждый в этот день хотел увидеть президента и сфотографироваться. Однако, маленькая Раисат из-за огромной толпы взрослых так и не смогла увидеть Владимира Путина. Мама записала плачущую девочку на видео. Малышка сильно расстроилась и уже не надеялась, что когда-то сможет увидеть главу государства. Однако, видео облетело буквально все соцсети. Кадры не обошли стороной и самого президента. Через пару дней власти Дагестана позвонили семье Раисат и сказали — собирайтесь, вы едете в Москву.

Глава государства встретил в Кремле Раисат и ее родителей и провел для них экскурсию. Маленькая девочка не могла поверить своему счастью. Малышка вместе с родителями пообщалась с президентом за чаем и даже успела посидеть в его кресле во время телефонных переговорах. На память президент вручил школьнице книгу, подписанную им.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Ростова создала «копеечный» дрон для спасательных и военных задач

Преподаватель уверен, модель дрона можно выпускать массово [видео]

(Подробности)