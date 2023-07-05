В Крыму руководителей ФСИН задержали за получение крупных взяток

Их подозревают в покровительстве интернет-магазина для заключенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму нескольких руководителей ФСИН задержали по подозрению в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщил «КП-Крым».

В числе подозреваемых - первый замначальника УФСИН по Республике Крым и Севастополю, и.о начальника СИЗО №2 и замначальника СИЗО №1. С 2022 года питерская фирма на договорной основе ежедневно доставляла посылки заключенным под стражей. Директор компании создала специальный интернет-магазин, где можно было купить различные товары людям, находящимся в СИЗО.

По версии следствия, подозреваемые оказывали компании покровительство и провозили бандероли без досмотра. За это руководитель предприятия передавал деньги.

Когда об этом стало известно правоохранителям, первого зама начальника крымского ФСИН и руководителя ФСИН задержали. Сотрудники режимных учреждений признали свою вину. По месту их жительства в Санкт-Петербурге провели обыски. Сейчас фигурантов этапируют в Симферополь, где уже задержаны замначальника СИЗО №1 и исполняющий обязанности начальника СИЗО №2. У них дома также прошли обыски. Теперь следователи и сотрудники ФСБ устанавливают других участников преступной схемы.

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