На некоторых пляжах Анапы закончились места из-за наплыва отдыхающих

В местной администрации опровергли информацию о переполненных пляжах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Анапе на пляжах закончились места для отдыхающих. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Сейчас на побережье Черного моря отдыхают около 155 тысяч человек. Места на пляже всем не хватает и некоторые люди загорают стоя. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Так, многие отдыхающие занимают места на пляжах с самого утра.

- На пляже "Аквамарин" негде яблоку упасть! Лучше приходить сюда часов в 6 утра и занимать место, чтобы можно было расположиться. Иначе будете загорать стоя, потому что лежачие места уже закончились, - рассказали местные жители.

Отметим, что заняты не только бесплатные места у моря, но и быстро раскупают платные шезлонги. Кроме того, огромное количество людей отдыхает на пляжах "Баунти", "Ергос", "Тортуга".

В местной администрации опровергли информацию о переполненных пляжах.

- Много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые, - сообщили в пресс-службе.

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