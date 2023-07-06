В Ростове 6 июля вновь ожидается жара до +36 градусов

Целый день в городе будет солнечно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону вновь ожидается жаркая погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

По прогнозам синоптиков, 6 июля, в донской столице ожидается весь день солнечная погода. Днем воздух прогреется до +36 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +29 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Отметим, что при жаркой погоде стоит побольше находиться в тени и пить достаточное количество воды.

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(Подробности)