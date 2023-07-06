В Ростове 12 июля суд рассмотрит дело об аксайских рынках

На скамье подсудимых окажется 16 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону суд рассмотрит дело об аксайский рынках. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Согласно информации, на скамье подсудимых будет находиться 16 человек. В их числе бывший глава администрации Аксайского района, владелец рынков и его два сына, а также учредитель рынка. Первое судебное заседание назначено на 12 июля.

Напомним, что их обвиняют в передаче муниципальной земли в аренду для торговли, что являлось нарушением договора. Когда все это вскрылось, то рынки сразу же закрыли. Сотни людей, которые там работали, потеряли деньги и торговые точки. Предприниматели обращались в суд, но дело проиграли.

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(Подробности)