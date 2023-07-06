В Ростовской области домашнее мороженое подорожало за год на 1,7%

В мае приготовить килограмм мороженого дома обходилось почти в 188 рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Приготовить домашнее мороженое в Ростовской области в этом году стало дороже. Соответствующий расчет произвели специалисты отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.
- В мае этого года килограмм домашнего мороженого на Дону стоил почти 188 рублей. Это на 1,7% больше, чем в мае прошлого года, – прокомментировали в Центробанке.
В расчет взяли рецепт, по которому для приготовления требуются сливочное масло, молоко, яйца и сахар.
Выяснилось, что молоко и яйца подорожали. Если точнее, стали дороже упаковка и расходы на оборудование. Дело в том, что у производителей возникли трудности с их поставками. Правда, что касается яиц, то в регионе стало меньше и самого продукта.
А вот сахар подешевел. Это связано с тем, что в прошлом году был хороший урожай сахарной свеклы.
Стало меньше стоить и сливочное масло. Его на прилавках в мае было больше, чем годом ранее.
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