С должников-водителей в Ростовской области приставы взыскали на дороге 162 тысячи рублей

Приставы предупреждали водителей о возможности проверки и оплаты долгов через электронные сервисы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области судебные приставы призвали к ответственности тех водителей, у кого есть долги по исполнительным производствам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

- В ходе проведенных рейдовых мероприятий с помощью передвижного комплекса фото- и видеофиксации «Крис-П» судебными приставами были выявлены должники, с которых взыскано 162 тысячи рублей, составлено 10 актов описи и ареста автотранспортных средств, – пояснили в ведомстве.

Например, у одного из водителей был изъят автомобиль за долги перед кредитной организацией. Если владелец машины не вернет 1 миллион 226 тысяч рублей, то автомобиль может быть продан компанией в счет долга.

Рейд стал возможен в рамках исполнения трехстороннего соглашения между ГУФССП России по Ростовской области, ГУ МВД России по региону, а также областным минтрансом.

Главная цель приставов заключалась в том, чтобы предупредить водителей о возможности проверки и оплаты долгов через электронные сервисы. Сегодня это можно сделать через «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Ростовской области (http://r61.fssp.gov.ru/) и «Единый портал государственных услуг» (https://www.gosuslugi.ru/).

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