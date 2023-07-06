В Ростовской области дополнительные выплаты получили около семи тысяч пенсионеров

Более 6,8 тысяч представителей старшего поколения перевели зачисление своей пенсии в банк. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года более 6,8 тысяч представителей старшего поколения, проживающих на Дону, перевели зачисление своей пенсии в банк, по сообщению ВТБ. Каждый из них получил выплату в размере двух тысяч рублей.

- Наши эксперты отмечают, что уровень финансовой грамотности пенсионеров активно растет. Многие из них следят за предложениями банков, осваивают дистанционные сервисы обслуживания и используют новые продукты. Отмечу, десятки тысяч пенсионеров области уже выбрали наш банк в качестве финансового партнера. Мы ценим их доверие и стремимся постоянно расширять меры поддержки для старшего поколения жителей Дона, – отметил управляющий ВТБ в Ростовской области – вице - президент Юрий Авдеев.

Стоит отметить, что банк помогает с оформлением документов, регистрацией на портале Госуслуг и подачей заявления в Фонд пенсионного и социального страхования.