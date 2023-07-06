Энергетики Ростовской области усилили меры безопасности из-за аномальной жары

Особую опасность для ЛЭП представляют низовые пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Ростовской области усилили меры противопожарной безопасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Юг».

- Усилен контроль за работой объектов, принимаются меры для надежного функционирования электросетевого комплекса в период пиковых нагрузок, - говорится на сайте организации.

Ранее специалисты отработали взаимодействие с экстренными службами. Отмечается, что особую опасность для ЛЭП и других энергообъектов представляют низовые пожары.

Жителям Дона напоминают: неосторожное обращение с огнем на природе может приводить к пожарам, а также к повреждению электроустановок и опор ЛЭП. Сегодня, 6 июля, местами по донскому региону ожидается пожароопасность 4 и 5 класса.

АЛЛО!

Сообщить о возгораниях можно по горячей линии «Россетей» 8-800-220-0-220 или по номеру «112».

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