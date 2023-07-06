Съезды с платного участка обхода Аксая в Ростовской области отремонтируют до 1 сентября

На проезжей части устранят дефекты, восстановят обочины и разметку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после открытия обхода Аксая госкомпания «Автодор» должна обновить еще около 30,8 км региональных и межмуниципальных дорог. Это планируют сделать до 1 сентября, сообщил в передаче «О главном» губернатор Василий Голубев.

Руководитель донского правительства пояснил, что речь идет об участках пути, поврежденных тяжелой строительной техникой. По дефектной ведомости, необходимо восстановить покрытие, устранить локальные дефекты, восстановить обочины и разметку. Работы должны начаться 10 июля.

Речь об участках шести дорог:

- Аксай - хутор Большой Лог - Новочеркасск (4,1 км);

- хутор Большой Лог - станица Старочеркасская (2,8 км);

- подъезд к Новочеркасску (4,3 км);

- автодорога местного значения, подъезд к хутору Махин (0,8 км);

- автодорога «Магистраль «Дон» - станица Ольгинская - хутор Верхнеподпольный (10,2 км);

- подъезд автодороги Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск к станице Ольгинской (8,6 км).

- Мы отслеживаем ситуацию. Проезжал по этой дороге. Есть некоторые замечания, которые были высказаны. Кстати, «Автодор» в полном объеме работу еще не закончил. Сам обход, сам новый участок, работает. Но необходимо выполнить дорожные работы примерно на 30 км дорог в зоне строительства обхода Аксая, - прокомментировал губернатор Василий Голубев.

Напомним, обход Аксая открыли на 18 месяцев раньше срока и до пика курортного сезона, в июне 2023 года. На строители не только проложили трассу высшей технической категории, но и возвели 13 искусственных сооружений общей протяженностью 5 км. В частности, одним из внушительных объектов в пределах обхода оказался 2-километровый мост через реку Дон.

К слову, обход Аксая - часть будущего Ростовского транспортного кольца. Готовность этого проекта после открытия обхода составила 88 %. Завершить строительство кольца планируют в 2025 году.

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