За год в Ростовской области некоторые продукты заметно подешевели

Мороженая рыба прибавила в цене 17 рублей и теперь стоит 223 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за год часть продуктов заметно подешевела. При этом есть и те, которые существенно прибавили в стоимости. Это следует из отчетов, опубликованных Ростовстатом.

Так, на начало июля 2023 года в среднем килограмм гречки обойдется в 68 рублей. Годом ранее за него приходилось платить 130 рублей. Яблоки подешевели на 21 рубль и в среднем стоят 98 рублей. Масло подсолнечное понизилось в цене на 19 рублей и теперь стоит 119 рублей. За килограмм картошки придется заплатить 45 рублей, когда годом ранее было 52. Мука теперь подешевела почти на 7 рублей и теперь стоит 43 рубля.

При этом больше всего подорожала баранина. В этом году за килограмм придется отдать 541 рубль, что на 46 рублей дороже чем было год назад. Мороженая рыба прибавила в цене 17 рублей и теперь стоит 223 рубля. Куры и лук стали дороже на 16 и 15 рублей соответственно.

Другие продукты в области подорожали на несколько рублей.

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