Сведения о размере и других условиях оплаты агитационных материалов по выборам 10 сентября 2023 года на радиоканале Европа Плюс Ростов-на-Дону

В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ Общество с ограниченной ответственностью «Пульс-Р», ИНН 6140020488, КПП 616501001, ОГРН 1036140001952 уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям за плату эфирное время на радиоканале Европа Плюс Ростов-на-Дону (свидетельство о регистрации СМИ от 03 июля 2018г. Серия Эл №ТУ61-01329) для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва, назначенных на 10 сентября 2023 года, на следующих условиях: стоимость 1 секунды эфирного времени, предоставляемой за плату, составляет 175 рублей. с учетом НДС-20%.

Адрес: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная 44, помещение 1.

Тел.: 89508623800

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