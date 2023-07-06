Эксперты представили программу создания финансовой системы «Глобального юга»

Финансовая система «Глобальный юг» призвана обеспечить эффективное торгово-финансовое взаимодействие стран. Фото: пресс-служба ВТБ

Представлена новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название «Глобальный юг». Она включает четыре элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран.

О программе по созданию такой системы рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Так, программа предусматривает следующие элементы: создание новой системы обмена финансовыми сообщениями.

- «Пересборка» мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях влечет за собой разрушение монополии SWIFT – организации, которой в этом году 50 лет и которая сама возникла как ответ на угрозу монополизации сферы передачи финансовых сообщений. Это - объективный и необратимый процесс, которому санкции придали ускорение. Во многих странах уже есть свои национальные системы – в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы. И это, думаю, задача относительно простая, она может быть решена в ближайшем будущем, - пояснил Андрей Костин.

Второй элемент - замена прямых корреспондентских отношений, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками.

Третий - создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба – в первую очередь для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономики глобального Юга.

- Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива, - сказал Андрей Костин.

Там же целесообразно было бы разместить и новый депозитарий, который может стать альтернативой Euroclear/ClearStream.

И, наконец, четвертый элемент программы - создание новых инструментов для привлечения капитала.