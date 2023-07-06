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НовостиОбщество6 июля 2023 15:29

В Ростовской области без вести пропала 56-летняя женщина

Елена Щукина не выходит на связь с 28 июня
Лейла МИРИШОВА
Последний раз ее видели 28 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

Последний раз ее видели 28 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новочеркасске разыскивают без вести пропавшую 56-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз ее видели 28 июня. С того дня она не отвечает на звонки и смс. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы и расклеивают ориентировки о правшей женщине.

Рост Елены – около 163 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. Во что была одета пропавшая девушка – неизвестно.

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