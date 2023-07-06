Больше половины ростовчан откладывают на пенсию в «цифре»

Клиенты из Ростова-на-Дону в 80% случаев пополняют свои пенсионные копилки онлайн. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростовчане начали откладывать сбережения на пенсию в «цифре». Такие выводы озвучили исследователи СберНПФ. Аналитики изучили клиентский портфель с января по май этого года.

С начала года 60% клиентов СберНПФ из донской столицы оформили индивидуальный пенсионный план в цифровом формате. Число тех, кто стал откладывать на негосударственную пенсию в онлайн, выросло на 13%.

В 53% случаях цифровые договоры заключили женщины. Что же касается возрастных различий, то чаще всего услугой пользуются миллениалы — люди, рожденные с 1981 по 1996 год. 40% копилок открыли представители поколения X (1965 — 1980 годы). При этом если миллениалы начинают откладывать средства в «цифре» примерно за 22 года до наступления пенсионных оснований, то поколение X — за 10 лет до.

— Клиенты из Ростова-на-Дону в 80% случаев пополняют свои пенсионные копилки онлайн. Чаще других это делают миллениалы. В январе — мае 2023 года ростовчане с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 7,6 тыс. рублей, чтобы самостоятельно создать дополнительный капитал на пенсию. Мужчины в среднем выделяли на эту цель 7,6 тыс. рублей, женщины — 7,5 тыс. рублей, — прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.