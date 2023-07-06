Ростовчанам объяснили, какие вещи необходимо стирать только в холодной воде

Хозяйственное мыло тоже отлично справится со сложными пятнами. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Жителям Ростовской области рассказали, какие вещи нужно стирать исключительно в холодной воде. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на старшего преподавателя кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталью Юрову.

По словам специалиста при стирке в теплой воде или кипятке загрязнения, наоборот, въедаются в ткань. Например, пятна крови, чая, кофе или молочных продуктов отстирываются только в холодной воде не выше 30 градусов.

Специалист также добавила, что сейчас есть огромный выбор средств, эффективных при 25–30 градусах и хорошо убирающих пятна. Хозяйственное мыло тоже отлично справится со сложными пятнами.

- Щадящего подхода требуют шелк, шерсть и ткани с металлическими нитями, нижнее белье и одежда с декоративными деталями. Горячая вода может вызвать сжатие или деформацию деликатных тканей, привести к потере насыщенности цвета, повреждению принтов, надписей, рисунков. В результате одежда теряет внешний вид. Во всех этих случаях сохранить изделия в хорошем состоянии и предотвратить их ранний износ поможет стирка при температуре 30–40 градусов, — рассказала Наталья Юрова.

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