В Ростове снесут аварийный дом 1898 года постройки

Объект находится на улице Станиславского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют снести аварийный дом 1898 года постройки. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации. Объект располагается на улице Станиславского.

Согласно опубликованной информации, общая площадь всех помещений в доме составляет 479 квадратных метров. Здание признали аварийным в 2021 году. Площадь земельного участка для муниципальных нужд составляет 302 квадратных метра. Документ подписал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Отметим, что до этого в донской столице изъяли землю на улице Станиславского, 105. Дом также является аварийным.

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(Подробности)