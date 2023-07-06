В Ростове снесут аварийный дом 1898 года постройки

Объект находится на улице Станиславского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону планируют снести аварийный дом 1898 года постройки. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации. Объект располагается на улице Станиславского.
Согласно опубликованной информации, общая площадь всех помещений в доме составляет 479 квадратных метров. Здание признали аварийным в 2021 году. Площадь земельного участка для муниципальных нужд составляет 302 квадратных метра. Документ подписал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Отметим, что до этого в донской столице изъяли землю на улице Станиславского, 105. Дом также является аварийным.
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