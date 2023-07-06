В Ростове-на-Дону могут убрать автобусную остановку в районе Центрального рынка

Согласно информации, остановку планируют перенести на улицу Московскую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове могут убрать автобусную остановку в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в администрации города 5 июля.

Согласно информации, остановку планируют перенести на улицу Московскую. Причиной такого решения стала организация дополнительной полосы движения. На месте остановки может появиться дополнительная полоса движения или парковка.

Так, схема движения транспорта изменится на улицах Согласия и Темерницкой, где находится конечная остановка автобуса №41. На дорожных участках планируют сделать одностороннее движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова опровергли информацию о строительстве ЖК в районе Парамоновских складов

Этот участок земли расположен в рекреационной зоне

(Подробности)