За три недели по обходу Аксая в Ростовской области проехали 470 тысяч машин

35-километровый обход Аксая открыли на 18 месяцев раньше срока Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за три недели с момента открытия по обходу Аксая (Ростова-на-Дону) проехали 467,5 тысячи машин. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

- Пик интенсивности движения пришелся на начало этого месяца. Максимальное число проездов за сутки было зафиксировано 1 июля - 35,4 тысячи, - говорится на сайте ГК «Автодор».

Напомним, 35-километровый обход Аксая открыли на 18 месяцев раньше срока, в июне 2023 года. Это дорога высшей технической категории с четырьмя полосами движения и тремя транспортными развязками. Новый объект разгрузил городскую сеть донской столицы, выросла туристическая привлекательность региона.

К слову, обход Аксая - часть будущего Ростовского транспортного кольца. Готовность этого проекта после открытия обхода составила 88 %. Завершить строительство кольца планируют в 2025 году.

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