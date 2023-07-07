Подростки получают свой первый опыт работы на Ростовском электровозоремонтном заводе

Для многих школьников это - первый опыт погружения во взрослый мир. Фото: Оксана Близнюкова.

Летние каникулы в самом разгаре. Многие школьники, которым уже исполнилось 14 лет, стараются в это время устроиться на работу.

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш» - прим. ред. ) второй год подряд идет ребятам навстречу, принимая участие в государственной программе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних.

Цель – вовлечение молодежи региона в трудовую жизнь, воспитание самодисциплины, популяризация рабочих профессий и человека труда в целом, а также снижение уровня безнадзорности детей в период летних каникул.

В первый месяц лета на предприятии работали шесть подростков. Всего за летний период завод предоставит возможность временной занятости более 30 молодым ростовчанам.

Для многих школьников это – первый опыт погружения во взрослый мир.

Трудовая деятельность не только помогает заработать на свои потребности, но и играет важную роль в дальнейшем выборе профессии. Школьники с удовольствием соглашаются попробовать свои силы на предприятии, ведь это позволяет почувствовать себя более взрослым и уверенным. Подростки трудятся только на тех участках производства, которые допускают работу несовершеннолетних по результатам специальной оценки условий труда. Их рабочий день составляет не более 4 часов. При этом на протяжении всего времени они находятся под контролем наставника.

Кроме зарплаты, школьники получают материальную поддержку от государства. В 2023 году на эти цели из городского бюджета выделено 12,6 млн. рублей.

- Реализация таких проектов возможна благодаря плотному взаимодействию РЭРЗ с Центром занятости населения и Администрацией Железнодорожного района Ростова. Опыт сотрудничества является исключительно положительным и взаимовыгодным. Хочется также отметить, что наше предприятие на протяжении многих лет принимает самое активное участие в различных профориентационных проектах, направленных на работу со школьниками и студентами, - прокомментировала начальник отдела управления персоналом РЭРЗ Валерия Посохова.