В Ростове начались общественные слушания по проекту нового ЖК на Вересаева

В ЖК планируют построить подземную парковку на 300 мест. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове в микрорайоне Александровка, на улице Вересаева, может появиться еще один новый жилой комплекс. Сейчас проходят общественные слушания по проекту планирования территории под ЖК.

В документах, опубликованных на сайте горадминистрации, отмечается, что жилой комплекс предлагают разместить на участке общей площадью почти 5 тысяч кв метров. Там будет сквер, пять домов и отдельно стоящий детский сад на 100 мест, а также подземная парковка на 300 машиномест.

Предполагается, что в домах будут проживать 1000 человек.

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