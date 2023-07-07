На грядущих выходных в Ростове пройдут дожди, похолодает на 10 градусов

Ветер в среднем должен быть около 6-11 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных, 8 и 9 июля, в Ростове-на-Дону прогнозируют осадки и понижение температуры сразу на 10 градусов. Обновленные данные предоставили синоптики Гидрометцентра.

В субботу, 8 июля, в донской столице ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет восточной четверти 5-10 м/с. Днем обещают около +30-32 градусов, ночью - до +25-27.

В воскресенье, 9 июля, кратковременный дождь с грозой должен пройти днем. Ветер будет северо-западный и западный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Воздух в светлое время суток прогреется до +28-30 градусов, в ночное время - до +18-20.

Напомним, в отдельные будние дни первой недели июля в Ростове-на-Дону столбики термометров достигали +39 градусов. Из-за жары и возможных пожаров было объявлено штормовое предупреждение.

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