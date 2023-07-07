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НовостиОбщество7 июля 2023 9:18

В 31 ПВР Ростовской области остаются более 3,3 тысячи человек

Обновленные цифры поступили от правительства донского региона
Ангелина СКИБА
Сейчас на Дону людей принимают в 31 пункте временного размещения

Сейчас на Дону людей принимают в 31 пункте временного размещения

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Более 3,3 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения Ростовской области. Об этом сегодня, 7 июля, журналистам сообщили в пресс-центре правительства региона.

- На сегодняшний день в 31 пункте временного размещения находятся более 3,3 тысячи человек, из которых свыше 1,1 тысячи - дети, - прокомментировали власти.

Напомним, в январе 2023 года на сайте правительства Ростовской области сообщалось, что в 41 ПВР остаются больше 4,5 тысячи человек. Отмечалось, что на Дону налажена работа по обеспечению социальной поддержкой людей, прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также с территории Украины.

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