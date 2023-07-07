В Ростовской области спрогнозировали «демографическую яму»

"Демографическую яму" спрогнозировали через 15 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области через 15 лет может сформироваться очередная «демографическая яма». Об этом говорится в региональной программе «Повышение рождаемости на 2023 – 2025 годы».

Согласно исследованию, число пенсионеров в донском регионе преобладает над количеством детей в возрасте до 15 лет. Авторы программы объясняют, что такая ситуация может привести с трудностям с замещением поколений. Кроме того, это грозит старением населения.

Так, через пять, десять и пятнадцать лет население в репродуктивном возрасте начнет сокращаться. Причем количество женщин будет уменьшаться заметнее, чем мужчин. Если по сравнению с 2022 годом численность первых через пятнадцать лет снизится на 17%, то вторых на 13%.

Все эти процессы могут привести к новой "демографической яме". В этом случае каждый год численность репродуктивного населения будет резко сокращаться.

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