С 8 по 10 июля в Ростовской области ожидаются дожди с грозами, град и ветер

Во время непогоды нужно держаться в отдалении от деревьев, ЛЭП и рекламных щитов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8, 9 июля, а также ночью и утром 10 июля местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Во время осадков и ветра нужно держаться в отдалении от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, легких мачт и любых других конструкций, которые может повредить стихия.

Не следует подходить к оборванным проводам. В случае перепадов электроэнергии рекомендуют отключать в доме все приборы. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На грядущих выходных в Ростове пройдут дожди, похолодает на 10 градусов

Днем столбики термометров не будут подниматься выше +32 (подробности)