В Шахтах за один вечер потушили хозпостройку и заброшенное здание

На каждое тушение ушло около 15 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах за один вечер потушили пожары в хозпостройке и заброшенном здании. Об этом сегодня, 7 июля, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Первое возгорание произошло в неэксплуатируемом здании на улице Невельского. Там на втором этаже, на площади в 20 кв. метров, сгорела квартира. Причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем. Вызов поступил в 17:13, ликвидацию горения объявили в 17:31. Задействовали 12 человек и 3 единицы техники.

Второй пожар зафиксировали в хозпостройке на улице Кирова. Всего выгорело 40 кв. метров. Пожарные на месте происшествия работали с 19:32 до 19:45. Задействовали 8 человек и 2 единицы техники. В этом случае причину еще не выяснили.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

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Сейчас обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции (подробности)