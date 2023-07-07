В Ростове отправили на госэкспертизу проект дороги из Суворовского в Северный микрорайон

Общая протяженность дороги составит 4,5 км. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове завершилась разработка проектно-сметной документации на создание дороги «Орбитальная-2». В будущем она призвана связать Суворовский и Северный микрорайоны. Об этом стало известно на совещании в региональном правительстве.

Представители проектной организации отчитались о том, что документацию уже направили для прохождения экспертизы. Глава регионального министерства транспорта Владимир Окунев поручил компании продумать этапы, в ходе которых будет реализовываться проект. Он объяснил, что это нужно для того, чтобы определить источник финансирования.

Напомним, автодорога будет включать четыре полосы, ее общая протяженность составит 4,5 км. Благодаря ей жители Суворовского смогут добираться до Северного жилого массива, северного обхода Ростова и Темерника.

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