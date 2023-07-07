С 8 по 10 июля в Таганрогском заливе ухудшится видимость, поднимутся волны

Волны в открытой части моря будет достигать 1,2 метра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 8, 9 и 10 июля из-за непогоды может ухудшиться видимость в Таганрогском заливе. Штормовое предупреждение поступило от пресс-службы управления МЧС России по донскому региону.

- В Таганрогском заливе Азовского моря местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с. Высота волн в открытой части моря 0,7-1,2 метра, - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Добавим, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье в Таганроге дневная температура воздуха опустится до +28-32 градусов. По ночам обещают от +19 до +21 градуса.

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Днем столбики термометров не будут подниматься выше +32 (подробности)