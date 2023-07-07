В Ростове блогера Рулева отправили в колонию

Приговор огласили в Пролетарском суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор блогеру Сергею Рулеву. Мужчину обвиняли по нескольким статьям «Вымогательство», «Неуважение к суду» и «Оскорбление представителя власти».

Суд установил, что мужчина снял два видео, которые порочили честь и достоинство двух человек. Их он опубликовал на своем канале. Позже блогер связался с женщиной, о которой высказывался в ролике, и потребовал 100 тысяч рублей за его удаление.

Кроме того, в ходе одного из заседаний в октябре 2021 года Рулев начал оскорблять участников процесса. Его также признали виновным в двух эпизодах оскорбления представителей власти. Так, 24 и 25 декабря того же года он «в неприличной форме» высказался в отношении полицейских, а позже опубликовал на своем канале видео с оскорблениями.

По совокупности совершенных преступлений суд назначил Рулеву наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.