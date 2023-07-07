Жителей Ростовской области предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с трудоустройством

Мошенники придумали новую схему обмана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новую схему, которой начали пользоваться мошенники выявили в ВТБ. Неизвестные пишут потенциальным «жертвам» в мессенджерах и рассказывают о привлекательной вакансии. Кандидатам предлагают оценивать онлайн-кинотеатры за деньги. При этом реальное трудоустройство не подтверждается, и общение с такими работодателями может привести к потере больших средств.

Сообщения с незнакомых иностранных номер начали получать клиенты банков. В письмах указывается, что платить будут за обзоры фильмов, шоу и стримминговых платформ. За эту работу людям обещают неплохую оплату — от 3 до 12 тысяч рублей.

В конце сообщения — телефон «менеджера», с которым якобы можно обсудить детали. Кандидатов просят заполнить анкету с контактными данными, объясняя необходимость оформить документы для трудоустройства. В конце предлагают перейти по ссылке, которая в итоге ведет на фишинговый сайт.

После того, как клиент зарегистрировался, его просят внесли определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания. В зависимости от числа оценок-рецензий сумма увеличивается по принципу финансовой пирамиды. Однако вывести заработанные средства пользователь уже не может, а только теряет сбережения.

— Сегодня более 19% всех звонков мошенников совершаются через мессенджеры, но теперь угроза столкнуться с ними обрела новый сценарий. Основная цель — вовлечь как можно больше людей в мошенническую схему, «накопить» на счете перечисленные «жертвами» суммы, а затем вывести с него уже внушительную сумму. В результате участник такой схемы остается и без денег, и без предлагаемой работы, — говорит старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

В банке напомнили, что важно соблюдать базовые принципы безопасности. А именно: не доверять неизвестным номерам, вчитываться в СМС от банка и не устанавливать неизвестные программы на устройства. Получить точную информацию о продуктах и условиях обслуживания ВТБ можно по номеру 1000, на официальном сайте или в отделении. Кроме того, о подозрительных звонках можно сообщить экспертам банка через чат-бот банка. Сотрудники обрабатывают все заявки и блокируют мошеннические номера.