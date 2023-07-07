В Ростовской области 16 многодетных семей получили новые микроавтобусы

Всего в 2023 году машины выдали 27 многодетным семьям Дона. Фото: сайт правительства Ростовской области

16 многодетных семей Ростовской области получили новые микроавтобусы. Ключи от машин по поручению губернатора передал заместитель главы региона Андрей Пучков. Церемония состоялась сегодня, 7 июля.

Власти подарили транспорт жителям Неклиновского, Семикаракорского, Аксайского, Кагальницкого, Багаевского, Азовского, Красносулинского, Белокалитвинского районов, а также Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Батайска и Волгодонска.

- Всего в 2023 году машины выдали 27 многодетным семьям Дона. При этом за время реализации программы автомобили появились уже более чем в 150 семьях, - отметил Андрей Пучков.

Известно, что в честь передачи авто для взрослых и детей провели праздник: организовали игры с аниматорами, мастер-классы, фотозону и шоу мыльных пузырей. Кроме того, все желающие смогли посетить экскурсию в историческом парке «Россия - моя история».

Напомним, право на получение микроавтобуса вернули с 1 января 2020 года. На подобную помощь могут претендовать малоимущие многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, проживающие в регионе не менее пяти лет и воспитывающие восемь и более детей.

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