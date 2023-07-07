Жара в Таганроге спадет к выходным, ожидаются дожди

На выходных будет действовать штормовое предупреждение Фото: Мария ЛЕНЦ

К выходным, 8 и 9 июля, в Таганроге спадет жара, могут пройти дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.

Осадки возможны и в субботу, и в воскресенье. Дневная температура воздуха при этом составит +28-32 градуса. По ночам обещают от +19 до +21 градуса.

Для сравнения, сегодня, 7 июля, в приморском городе столбики термометров еще сохраняются в пределах +36 градусов.

Добавим, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. На выходных и в понедельник в Таганрогском заливе прогнозируют ухудшение видимости и повышение волн.

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